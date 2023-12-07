07 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Защита осужденных калининградских врачей обратится в Президиум Верховного суда РФ

Защита врачей из Калининграда Елены Белой и Элины Сушкевич, которые получили сроки по делу об убийстве младенца в роддоме, обратится в Президиум Верховного суда России для проверки соблюдения норм права в судебном процессе, в ходе которого была отклонена кассационная жалоба на вынесенный им приговор.

Как заявил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов, возникает недоумение, "что председательствующий по делу может входить к присяжным, давать им наставления, рекомендации, оказывать на них воздействие, высказывая свои суждения о виновности подсудимых". По словам правозащитника, если судья высказал свое суждение о виновности лица, то он обязан взять самоотвод, так как он утратил объективность, беспристрастность. Бабасов отметил, что нарушения были допущены в судебном заседании, на котором рассматривалась кассационная жалоба.

Аналогичные действия планирует и защита Елены Белой. После обращения в Президиум Верховного суда РФ защита врачей намерена обратиться в Конституционный суд РФ. Это зависит от того, какое решение будет принято подзащитными, сообщает ТАСС.

Напомним, президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" (НМП) Леонид Рошаль полагает, что дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиненных в убийстве младенца в роддоме в 2018 г. и приговорённых Мособлсудом к девяти и девяти с половиной годам тюрьмы, нужно отправить на повторное рассмотрение с новым составом присяжных.

Теги: врачи, медицина


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