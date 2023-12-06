СК: На месте убийства Кивы работают наиболее опытные следователи

Возбуждено уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, сообщает СУ СКР по Московской области.

По данным ведомства, убийство произошло сегодня вечером. Неизвестный выстрелил из пока не установленного оружия в Киву на территории парка в подмосковной деревне Супонево. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В СК отметили, что к расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Ранее СМИ сообщили, что Главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть экс-депутата Рады.

Кива покинул Украину в январе 2022 года. После начала СВО он перебрался в Москву, а в апреле прошлого года сообщил, что планирует официально запросить политического убежища в России. Экс-депутат Рады считал, что киевский режим хочет его убить, поэтому требует выдать его для проведения "следственных действий" по обвинению в "госизмене".