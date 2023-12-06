Хинштейн: Начальник штаба СОБР "Рысь" Алпатов задержан по делу банды киллеров

Среди задержанных участников группировки, занимавшейся заказными преступлениями в начале 2000-х годов, есть действующие сотрудники Росгвардии, ранее перешедшие в ведомство из МВД. Среди них - начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Рысь" Алексей Алпатов и оперативный уполномоченный главка полицейского спецназа Сергей Волостных. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее Волостных занимал должность сотрудника отряда специального назначения "Гром" Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД.

Хинштейн добавил, что большинство задержанных в тот период служило в СОБР Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и к настоящему времени уже уволилось.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали лидера и участников банды, которые, предположительно, убили советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве. В состав банды, которая с 1998 года "специализировалась" на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с применением оружия и взрывных устройств, входили около 20 человек.