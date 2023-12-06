06 Декабря 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Краеведческом музее Астрахани вспомнили, как 82 года назад сражались советские солдаты в битве под Москвой, среди которых были и воины-астраханцы

В эти дни отмечается 82-я годовщина со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Этой героической дате посвятили тематическое мероприятие «Они отстояли Москву», на которое пригласили учащихся школ и средних учебных заведений Астрахани.

Битва под Москвой (30 сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года) — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Немецкий план наступления на Москву получил название «Тайфун», подчеркивалась сокрушительная сила готовившегося натиска: «город должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель — будь то мужчины, женщины или ребенок — не могли покинуть город». Немцев остановили в 25 километрах от окраин Москвы, в районе станции Крюково, поселка Красная Поляна и Лобни. Это было в конце ноября — начале декабря 1941 года. Именно этот период ознаменовал начало контрнаступления Красной Армии в битве под Москвой.

С приветственным словом выступил директор Астраханского музея-заповедника Алексей Булычев. Обращаясь к молодёжи, он отметил важность и необходимость сохранения памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны, которые смогли защитить и сберечь Родину для потомков.

юнармейцы(2023)|Фото: astrobl.ru

Научный сотрудник Музея боевой славы Люция Муртазаева поведала собравшимся об основных этапах битвы, подвигах советских солдат (4-я рота во главе с политруком Василием Клочковым), формировании в Москве и Московской области 15 дивизий народного ополчения. Рассказ сопровождался фото- и видеоматериалами. В эти тяжелые дни среди сражавшихся были и астраханские воины.

В экспозиции Музея боевой славы представлены фотографии астраханцев-участников боёв под Москвой, личные вещи и документы Героя Советского Союза Николая Городничева, а также Николая Левикова, военные артефакты Егора Кривцова, комсомольский билет Марии Мамутовой.

Победа советских войск под Москвой имела огромное значение. Это было первое крупное поражение гитлеровцев, которое вызвало упадок морально-политического духа немецких солдат, глубокий кризис в германском тылу и потрясло фашистский блок (Япония и Турция не решились напасть на СССР).

битва за москву(2023)|Фото: astrobl.ru

Мероприятие дополнили музыкальные выступления юных артистов ДШИ № 2 города Астрахани.

Теги: битва за москву, астраханский музей-заповедник, память о подвигах


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