Мошенники украли у подростка из Чувашии деньги с карты, используя сериал "Слово пацана"

Мошенники использовали популярный сериал для хищения денег с карты 16-летнего подростка из Чувашии.

Как сообщило МВД по республике, учащийся одного из техникумов Чебоксар увидел в мессенджере объявление, где предлагалось посмотреть все серии сериала бесплатно и в хорошем качестве.

Но ссылка, по которой прошел подросток, содержала "вирус". Мошенники получили доступ к его карте и похитили со счета 4,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подросток лишился денег, желая посмотреть сериал "Слово пацана".

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов высказался о том, что сериал "Слово пацана" пропагандирует опасный образ жизни среди молодежи. Подискутировать на эту тему парламентарий решил после того, как его коллега Нина Останина обратилась в СКР с просьбой проверить кинокартину о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х на предмет пропаганды.