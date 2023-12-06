В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы

Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Информагентство со ссылкой на СМИ передает, что Главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть экс-депутата Рады.

Baza пишет, что труп Кивы нашли лежащим на животе в снегу на территории отеля "Величъ Кантри Клаб". По предварительным данным, он был убит выстрелом в висок из пистолета, сообщает телеграм-канал.

Кива покинул Украину в январе 2022 года. После начала СВО он перебрался в Москву, а в апреле прошлого года сообщил, что планирует официально запросить политического убежища в России. Экс-депутат Рады считал, что киевский режим хочет его убить, поэтому требует выдать его для проведения "следственных действий" по обвинению в "госизмене".