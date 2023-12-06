06 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

Руководство ПАО "Уралкалий" и профсоюзы подписали коллективный договор на 2024-2026 годы

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» (входит в Группу «Уралхим») Виталий Лаук и председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» Павел Кузьмин подписали новый коллективный договор сроком на три года. Действие документа распространяется на сотрудников и ветеранов компании, а в части специально оговоренных льгот — на членов семей работников, сообщает пресс-служба компании.

В новом коллективном договоре полностью сохранено действие основных льгот и гарантий, при этом некоторые из них были расширены. Увеличены размеры единовременной выплаты при рождении ребенка. Продолжают работать программы по организации качественного медицинского обслуживания по договорам обязательного и добровольного страхования. Сотрудникам компенсируется до 70% затрат на питание в корпоративных столовых и буфетах. Осуществляется бесплатная доставка до места работы как в Березниках, так и в Соликамске.

Уралкалий, логотип(2021)|Фото: ПАО "Уралкалий"

В компании организовано санаторно-курортное оздоровление работников, а также предусмотрена возможность летнего отдыха детей сотрудников как в собственном загородном центре «Уральские самоцветы» (Пермский край), так и на курортах Черного моря (Краснодарский край).

Продолжается реализация программы по улучшению жилищных условий, которая ориентирована на привлечение и удержание востребованных специалистов, за счет компенсации от компании процентов по договорам ипотечного кредитования. В настоящее время в Березниках и Соликамске для сотрудников построено уже восемь домов на 730 квартир.

Компания поддерживает и развивает объекты социального и спортивного назначения — санаторий-профилакторий, детский оздоровительный лагерь, дом спорта «Калиец» и лыжную базу «Калиец», бассейн «Дельфин», культурно-досуговый центр, многофункциональный центр единоборств. Кроме того, в компании частично компенсируются затраты сотрудников на занятия спортом и аренду спортивного инвентаря.

В «Уралкалии» ежегодно проводится индексация заработной платы, выплачивается материальная помощь ветеранам предприятия в рамках программы «Внимание и забота», действует ряд других льгот и социальных гарантий.

В целях обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья работников в рамках коллективного договора действует соглашение о взаимодействии между работодателем и первичными профсоюзными организациями в области охраны труда.

виталий лаук, уралкалий(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий» подчеркивает: "Уралкалий" предоставляет широкий комплекс социальных гарантий помимо предусмотренных законодательством. Для компании, которая является одним из самых привлекательных работодателей Пермского края, реализация собственных стандартов социальной политики является важным элементом поддержки сотрудников и членов их семей".

Павел Кузьмин, председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» считает: "Коллективный договор — один из главных документов компании, его по праву можно назвать социальной конституцией предприятия. Вновь принятый документ сохранил в полном объеме весь комплекс мер социальных гарантий и льгот, которые на практике доказали свою эффективность и востребованность. Неслучайно наш коллективный договор является предметом подражания для других компаний Верхнекамья".

Стоит напомнить, что только в 2022 году на реализацию социальных программ в рамках коллективного договора компания направила более 937 млн рублей: на организацию медицинского обслуживания по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования — более 124 млн рублей; организацию санаторно-курортного оздоровления сотрудников компании и их детей — более 121 млн рублей; компенсацию затрат на питание — более 259 млн рублей; бесплатную доставку к месту работы и обратно — более 299 млн рублей; улучшение жилищных условий — около 61 млн рублей; поддержку инициатив общественной организации ветеранов войны и труда ПАО «Уралкалий» — более 71 млн рублей.

Теги: коллективный договор, ураалкалий, социальные программы, индексация заработной платы


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