Предложения по вакансиям во Владимирской области в течение 2023 года выросли в 1,5 раза

«На данный момент на единой цифровой платформе «Работа России» работодатели Владимирской области заявили 21,1 тыс. вакансий, что на 20 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом безработных зарегистрировано в 7 раз меньше – 3,1 тыс. человек», – сообщил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев в пресс-центре областного Правительства.

Уровень регистрируемой безработицы находится на рекордно низкой отметке – 0,4 процента, что на 0,2 процентных пункта ниже общероссийского значения (0,6 процента). По этому показателю регион находится на 14 месте в ЦФО, при том, что по уровню общей безработицы (по методологии МОТ – 1,6 процента) занимает 1 место в ЦФО, обогнав Москву на 0,1 процентных пункта. Также в области отмечается уверенный рост номинально начисленной заработной платы, по данным Росстата за январь-сентябрь 2023 года – 50026,9 рубля, по этому значению регион находится на 12 месте в ЦФО.

Для ликвидации сложившегося дисбаланса спроса и предложения рабочей силы служба занятости проактивно работает с потенциальными соискателями, привлекает молодёжь и расширяет линейку сервисов для работодателей. Новый сервис «Экосистема сервисов и услуг по организации профориентационной работы под потребности рынка труда в муниципальных образованиях Владимирской области» предусматривает применение конструктора готовых решений и профориентационных методик, позволяющих консолидировать участников регионального рынка труда, образовательные организации, органы местного самоуправления и более адресно решать бизнес-ситуации работодателей. В этом году проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса профмастерства в сфере содействия занятости.

Наряду с этим для контроля ситуации на региональном рынке труда и предотвращения кризисных явлений Министерство труда и занятости населения совместно с Центром занятости проводит превентивный мониторинг труда в отношении организаций, имеющих риски высвобождения работников. Сформированы базы данных таких работодателей, за каждым закреплён куратор от центра занятости и подготовлен индивидуальный план мероприятий.

«Также в области в рамках нацпроекта «Демография» завершается комплексная модернизация службы занятости населения, которая подразумевает переход от точечной модернизации региональных центров занятости к трансформации всех точек присутствия. Все областные центры занятости объединены в одно юридическое лицо – Центр занятости населения Владимирской области. Во всех муниципалитетах находятся его филиалы, каждый оформлен в соответствии с рекомендациями брендбука «Работа России», и в каждом внедрены единые стандарты обслуживания в сфере занятости населения в субъектах России. Это дало возможность сократить издержки, увеличить заработную плату сотрудникам и повысить качество предоставления услуг», – отметил Андрей Григорьев.

Сейчас в регионе три филиала Центра занятости – во Владимире, Гусь-Хрустальном и Муроме – работают под брендом «Работа России», 15 декабря состоится презентация модернизированного филиала в Судогде, до конца года будет завершена модернизация филиалов в Александрове, Вязниках, Гороховце, Камешково, Киржаче, Коврове, Кольчугино, Красной Горбатке, Меленках, Петушках, Собинке, Суздале и Юрьеве-Польском, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.