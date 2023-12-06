Три колледжа Владимирской области, представившие лучшие инновационные образовательные проекты, получат гранты по 1 млн рублей

Для внедрения в систему регионального профобразования лучших проектов и практик, повышения качества профессиональной подготовки во Владимирской области проводится конкурс среди колледжей, внедряющих инновационные образовательные проекты. В 2023 году его участниками стали 16 ссузов региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области.

В рамках заочного этапа рассматривалась их конкурсная документация, соответствие инновационных образовательных проектов критериям конкурса. В результатам в очный этап прошли 5 колледжей. Они презентовали свои инновационные образовательные проекты конкурсной комиссии, в состав которой входили представители Министерства образования и молодёжной политики, областной Торгово-промышленной палаты, Владимирского института развития образования, Ассоциации работодателей и товаропроизводителей области, работодатели.

В итоге победителями признаны Владимирский химико-механический колледж, Владимирский технологический колледж и Ковровский транспортный колледж. Каждый из них получит грант Губернатора в размере одного миллиона рублей на развитие дуального образования, создание современных условий для работы учебно-производственных участков и комплексов, подготовку участников на областные и всероссийские конкурсы, олимпиады профмастерства, включая чемпионаты «Профессионалы».