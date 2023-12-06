06 Декабря 2023
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Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

Губернатор Владимирской области провёл очередной приём граждан

5 декабря во владимирском Штабе общественной поддержки «Единой России» Губернатор Александр Авдеев провёл личный приём граждан. В этот раз за помощью в решении важных вопросов к главе региона приехали жители Мурома, Гороховецкого, Камешковского и Петушинского районов. Практически все обращения имеют общественную значимость, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Так, сотрудница муромского Объединения сельских домов культуры подняла вопрос о необходимости ремонта Дома культуры в посёлке фабрики им. П.Л.Войкова (округ Муром). Здание постройки 1961 года за продолжительный период эксплуатации без капитальных реноваций обветшало. Местами протекает крыша, из-за чего разрушается внутренняя отделка помещений. Фиксируются нарушения температурного режима и влажности, особенно в осенне-зимний период. «Обновление здания позволит увеличить посещаемость мероприятий и клубных формирований, особенно среди молодёжи», – уверена заявительница.

По предварительной оценке администрации округа для проведения капремонта кровли и фасада требуется около 4 млн рублей. В качестве финансового механизма Александр Авдеев предложил использовать национальный проект «Культура», с помощью которого при областном и местном софинансировании можно привести здание в порядок уже в 2024 году.

«Определяйтесь со сроками торгов, выбором подрядчиков и запускайте работы. Одновременно подготовьте предложения по обновлению коммуникаций и внутреннему ремонту Дома культуры. Уж если делать ремонт, то сразу полноценно. Средства на это изыщем в областном и местном бюджетах», – отметил Губернатор, обратившись к главе Мурома Евгению Рычкову и заместителю министра культуры Олегу Гурееву.

Многодетная мама из деревни Пенкино Камешковского района попросила главу региона содействовать в устройстве искусственного освещения на участке автодороги – улице Центральной, ведущей к санаторию им. Ленина. Эта дорога межмуниципального значения находится в оперативном управлении ГБУ «Владупрадор». По видеоконференцсвязи министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков сообщил, что проектная документация по устройству освещения в деревне Пенкино (по улицам Центральной, Лесной и Зелёной) уже разработана. Сметная стоимость – порядка 9 млн рублей. Работы будут выполнены в следующем году, этот момент Губернатор попросил министерство взять на особый контроль.

Житель посёлка им. М. Горького Камешковского района посетовал на состояние дворовых территорий на улицах Шоссейная (дома №№ 5, 6, 7) и Морозова (дома №№ 3, 4). Мужчина отметил: требуется ремонт проездов и пешеходных тротуаров, комплексное благоустройство дворовой территории, которая расположена ниже уровня других домов, в результате чего ежегодно происходит её подтопление грунтовыми и поверхностными водами. «На приведение обозначенной территории в порядок требуется около 5 млн рублей. Жители домов приняли решение софинансировать эти работы и уже собрали 1,3 млн рублей», – рассказал заявитель.

личный прием авдеева(2023)|Фото: avo.ru

Губернатор поручил региональному Министерству сельского хозяйства включить ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» со сроком выполнения в 2024 году.

В ходе приёма Александр Авдеев обратился к главе администрации Камешковского района Анатолию Курганскому: «Во-первых, прошу подготовить карту проездов, которые будут отремонтированы, где обязательно будут предусмотрены парковочные карманы. Будет удорожание – не страшно, дофинансируем. Во-вторых, средства, которые собрали жители, не будем тратить на этот проект. Прошу направить их на участие в программе поддержки местных инициатив. Сейчас она предусматривает бюджетное софинансирование в размере 50 процентов, со следующего года – 70 процентов. Вместе с жителями решите, что полезное можно сделать в населённом пункте. Может быть, построить детскую или спортивную площадку, или что-то иное, что сами жители сочтут наиболее востребованным».

Председатель родительского комитета Галицкой школы Гороховецкого района обратилась к Губернатору с просьбой обновить автопарк образовательного учреждения. В 2020 году школа получила новый автобус «Форд Транзит». Однако второй автобус – ПАЗ – пришёл в негодность. Машина часто ломается, что затрудняет подвоз ребят из 7 населённых пунктов.

Ситуацию разъяснила министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова: заявка от школы получена. Министерство промышленности и торговли РФ выполнило свои обязательства и выделило средства на приобретение 31 автобуса для образовательных организаций Владимирской области. Автобусы поступили в регион, в том числе ПАЗ на 22 места для Галицкой школы. Передача автобусов образовательным организациям планируется уже в декабре.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Александр Авдеев взял на личный контроль поступившие обращения граждан.

Теги: александр авдеев, личный прием граждан, обращения


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