06 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Фестиваль "Краски радости" в Астраханской области собрал более сотни участников

Вот уже девять лет подряд в Астраханской области  проводят инклюзивный фестиваль «Краски радости».

творчество, фестиваль красок(2023)|Фото: astrobl.ru

И все эти годы главной задачей этого мероприятия ставится оказание помощи астраханцам с ограниченными возможностями здоровья в проявлении их творческого потенциала и предоставление возможности заявить о себе. 

зрители(2023)|Фото: astrobl.ru

Сегодня почти 100 участников в возрасте от 4 до 87 лет вновь встретились на сцене фестиваля.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

"В нашем регионе более 40 тысяч людей с ОВЗ. И, несмотря на все сложности, им удается сохранять радость жизни и становиться успешными в спорте, труде и творчестве. Это достойно самого большого уважения. Благодарю каждого из вас за потрясающие силу духа и силу воли. Своим примером вы показываете всем, что целеустремленность помогают преодолеть любые барьеры и реализовать свои таланты. А мы продолжим поддерживать и развивать инклюзивные проекты в нашем регионе", - приветствовал участников фестиваля губернатор Астраханской  области Игорь Бабушкин.

Теги: игорть бабушкин, фестиваль краски радости, творческий потенциал


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