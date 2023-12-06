Фестиваль "Краски радости" в Астраханской области собрал более сотни участников

Вот уже девять лет подряд в Астраханской области проводят инклюзивный фестиваль «Краски радости».

И все эти годы главной задачей этого мероприятия ставится оказание помощи астраханцам с ограниченными возможностями здоровья в проявлении их творческого потенциала и предоставление возможности заявить о себе.

Сегодня почти 100 участников в возрасте от 4 до 87 лет вновь встретились на сцене фестиваля.

"В нашем регионе более 40 тысяч людей с ОВЗ. И, несмотря на все сложности, им удается сохранять радость жизни и становиться успешными в спорте, труде и творчестве. Это достойно самого большого уважения. Благодарю каждого из вас за потрясающие силу духа и силу воли. Своим примером вы показываете всем, что целеустремленность помогают преодолеть любые барьеры и реализовать свои таланты. А мы продолжим поддерживать и развивать инклюзивные проекты в нашем регионе", - приветствовал участников фестиваля губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.