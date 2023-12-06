Собственники квартир обрушившегося в Астрахани дома получат выплаты за утраченное жильё

Власти Астраханской области продолжают оказывать помощь пострадавшим при обрушении дома на Вокзальной площади в областной столице.

"Мной принято решение о предоставлении выплат всем без исключения собственникам утраченных квартир в размере их рыночной стоимости для приобретения нового жилья. Помимо этого, уже 178 человек получили материальную помощь", - сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

Поддерживают пострадавших и волонтеры региона. В течение нескольких дней они помогали жильцам дома вывозить уцелевшее имущество и обеспечивали его сохранность во время перевозки. Десятки добровольцев собирали гуманитарную помощь.

"Отмечу, что в Астраханской области – десятки тысяч волонтеров. Без них не обходится ни одно спортивное, культурное или общественное событие региона. Сегодня на торжественной церемонии, приуроченной к Международному дню добровольцев, наградил самых активных помощников", - сказал губернатор Астраханской области.

Он поблагодарил волонтеров за неравнодушие и готовность помогать людям в непростые моменты.