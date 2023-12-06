"Довольно тревожная тенденция": в Госдуме высказались о росте популярности VPN в России

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обеспокоен тем, что число пользователей VPN-сервисов в России за год выросло на 37%. Он переживает за безопасность граждан, которые хотят получить доступ к заблокированным властями ресурсам.

"Довольно тревожная тенденция. Часто VPN-сервисы продвигаются под слоганами о безопасности в сети, но на деле все ровно наоборот. Когда вы используете VPN, вы фактически отдаете свои личные данные непонятно кому, часто, даже в третьи руки", - полагает депутат.

При этом он в очередной раз подтвердил, что "пользоваться этой технологией или нет — личное дело каждого, как и ответственность за последствия, о полном запрете VPN в России речи нет".