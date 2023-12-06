Итальянское следствие исключило участие спецслужб РФ в побеге Усса

Итальянские следователи исключают причастность российских спецслужб и жены российского предпринимателя Артема Усса к организации его побега из-под домашнего ареста. Об этом заявил главный прокурор Милана Марчелло Виола, пишет РИА Новости.

При этом предполагается, что к операции по переправке Усса за границу могут иметь отношение иные лица, помимо фигурантов дела.

Следствие, которое привело к поимке первых подозреваемых, началось с идентификации номерного знака автомобиля, на котором вывезли Усса, добавил Виола.

Ранее стало известно, что в Европе задержаны двое подозреваемых в содействии побегу Усса из Италии. По версии следователей, один владеет машиной Volvo V60 - на такой Артема Усса вывозили из страны. Всего в помощи Уссу подозревают шесть человек.

Напомним, в октябре прошлого года сына сенатора РФ Александра Усса, Артема Усса заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег (это произошло спустя неделю после его задержания в Италии). Объявление в розыск дало возможность РФ добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег.

После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. Вскоре он объявился в Москве, где добровольно пришел в следственный департамент МВД. По результатам допроса предпринимателю была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Позже сообщалось, что Артем Усс больше не числится в базе розыска МВД России.