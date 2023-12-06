06 Декабря 2023
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Фото:youtube.com

"Человеком года" по версии Time стала Тейлор Свифт

"Человеком года" по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт, объехавшая в 2023-м году со своим шоу почти весь мир. Она обошла таких номинантов как Владимир Путин, Си Цзиньпин и кукла Барби.

Time объясняет свой выбор так: "Каждый год содержит свет и тьму; 2023 год был годом со значительной долей тьмы. В разделенном мире, где слишком много институтов терпят неудачу, Тейлор Свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света".

Издание напомнило, что чаще всего "Человеком года" становятся мужчины, еще чаще – политики, бизнесмены, "титаны индустрии". 14 президентов США, пятеро лидеров СССР/России, три Папы Римских в разное время появлялись на обложке Time.

В этом году в шорт-лист попали девять номинантов: голливудские забастовки, китайский лидер Си Цзиньпин, певица Тейлор Свифт, глава компании OpenAI Сэм Альтман (компания создала нейросеть ChatGPT), прокуроры, ведущие дела в отношении Дональда Трампа, кукла Барби, Владимир Путин, король Великобритании Карл III и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

В 2022-м году "Человеком года" стал Владимир Зеленский.

Теги: time, человек года, тейлор свифт


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