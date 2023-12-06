Оператор по обращению с ТКО в Югре предупредил потребителей о возможных перебоях с вывозом мусора

Региональный оператор по обращению с ТКО "Югра-Экология" предупредил потребителей о возможных перебоях с вывозом мусора, передает корреспондент Накануне.RU.

"Возможно смещение графика в пределах пяти-семи дней сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов", - говорится в сообщении компании.

Причиной стала холодная погода. Местами температура в регионе составляет ниже 40 градусов. В школах вводят актировки. В Нижневартовске отменили часть автобусных рейсов.

В ГИБДД региона рекомендуют водителям ограничить выезды, особенно на дальние расстояния. Тем, кто все же планирует поездки, следует строго придерживаться норм безопасности, обратить особое внимание на техническое состояние своего автотранспорта, иметь при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи.



В условиях аномальных холодов экипажи ДПС ориентированы на повышенное внимание к участникам дорожного движения и оказания помощи тем, кто попал в сложную ситуацию на дороге.