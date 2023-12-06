Срочную службу можно будет проходить в ФСБ - законопроект

В России, возможно, призывники смогут отслужить в органах Федеральной службы безопасности. Предложение внесено в Госдуму в виде поправки (ко второму чтению) к законопроекту о добровольческих формированиях.

Авторы инициативы предусмотрели исключения. В ФСБ не смогут проходить срочную службу люди с гражданством другого государства или видом на жительство, со снятой или погашенной судимостью, наркоманы, иноагенты, передает РБК.

В прошлом году президент России разрешил служить в ФСБ по контракту.