В Перми задержали мужчину, которого подозревают в нападении на женщин

В Перми задержали мужчину, которого подозревают в нападении на женщин, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне в отдел полиции Дзержинского района поступило три обращения о том, что неизвестный мужчина преследовал женщину и двух несовершеннолетних девушек.

"Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых личность гражданина и его местонахождение были установлены. Сегодня оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции. В настоящее время его опрашивают, выясняются мотивы его поступка", - говорится в сообщении.