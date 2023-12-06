Мужчина открыл огонь по полицейским на трассе М-5 в Рязанской области

В Рязанской области при стрельбе на федеральной трассе М-5 "Урал" погиб сотрудник полиции, сообщает РИА Новости.

Как заявил представитель экстренных служб, подозреваемого задержали.

Mash пишет, что инцидент произошел в деревне Высокое Рыбновского района (она располагается вдоль трассы). Предположительно, житель двухэтажного частного дома вылез из окна с ружьем и начал стрелять, сообщает телеграм-канал.

По данным Mash, мужчина с женой и двумя детьми недавно переехал из Вологды. Сегодня к семье приехали сотрудники полиции, в этот момент раздались звуки выстрелов. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение оружия".