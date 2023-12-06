Студентов УрФУ готовятся перевести на недельный дистант из-за морозов

Студентов Уральского федерального университета переводят на дистанционное обучение. Оно продлится неделю.

"7-13 декабря дистант, - проект приказа. Уточняем детали", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале УрФУ.

С чем связано такое решение, пока не сообщается. Сами студенты предполагают, что причиной стали сильные холода.

Напомним, что на этой неделе на Урал пришли аномальные морозы. Они уже сказались на работе Парка Маяковского в Екатеринбурге.