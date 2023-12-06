Роскомнадзор сообщил о рассылке мошеннических писем от его имени

Роскомнадзор предупредил о рассылке от его имени фейковых писем. Отправителем мошенники указывают "Комитет информационной и правовой безопасности при Роскомнадзоре, хотя такой структуры в реальности не существует.

В ведомстве отметили, что о поступающих письмах сообщили сами подписчики. Рассылка ведется с адресов в формате name@rkn.expert.

"Информируем, что такого комитета не существует, а для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru", - сообщили в ведомстве.