06 Декабря 2023
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Девочек надо учить варить борщ, надо заботиться о будущем муже, – Володин

Госдума обязала Минпросвещения вернуть в обязательную школьную программу уроки труда – законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях.

"Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо", - решили парламентарии.

Программа уроков труда будет определена министерством. Вероятно, в нее включат обучение готовке, шитью, столярному делу и т.д. Программа может меняться в зависимости от "региональных, национальных и культурно-исторических особенностей региона". Что имеется в виду – непонятно.

"Когда речь идет о ребятах, о девочках, надо готовить к взрослой жизни: учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже. Учить держать молоток, либо пускай это будут какие-то новые технологии, потому что в жизни они пригодятся. Надо думать о нашей второй половине, о женах, а какой мужчина, если у него нет навыков к труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни?" – прокомментировал решение председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теги: вячеслав володин, борщ, забота, труд, школа, дети


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