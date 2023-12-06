Самолет Путина во время полета в ОАЭ сопровождали четыре Су-35С

Самолет президента России Владимира Путина во время полета в ОАЭ сопровождали четыре истребителя Су-35С, сообщило Минобороны РФ.

Судя по видео, опубликованному ведомством в телеграм-канале, самолеты были вооружены ракетами "воздух-воздух".

"Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре", - сообщили в военном ведомстве. Истребители пилотировали летчики первого класса.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Су-35С сопровождали борт Путина на протяжении всего полета до посадки в Абу-Даби.

Ранее сегодня Путин прилетел в Объединенные Арабские Эмираты и начал переговоры с руководством страны. В Абу-Даби президенту России устроили роскошный прием: у трапа самолета его встречал коллега Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Дорогу ко дворцу украсили российскими триколорами, а над ней пролет устроили местные пилотажные группы, начертившие в небе флаг РФ. Вдоль дороги выстроили кавалерию, верблюдов, были даны артиллерийские залпы.

Путин проводит переговоры с президентом ОАЭ, а также с наследным принцем соседней Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.