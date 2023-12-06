В Екатеринбурге СК проверяет сведения о мигранте-педофиле

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет информацию о приставаниях неизвестного к ребенку. Педофил может оказаться приезжим из другого государства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что к 13-летней девочке подошел познакомиться мужчина, похожий на мигранта.

"Она ответила, что несовершеннолетняя и знакомств не ищет. Мужчина же настаивал, не отставал и пошел за ней в магазин, только там отстал", - пишет Telegram-канал "Мигранты – все как есть", освещающий происшествия, связанные с иностранцами в России.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сейчас эти сведения проверяются сотрудниками ведомства.

"При подтверждении информации о том, что гражданин намеревался совершить в отношении ребенка какие-либо противоправные действия, ситуации будет дана надлежащая правовая оценка", - пообещали в Следственном комитете.

Напомним, что недавно глава СК России Александр Бастрыкин отнес Средний Урал к регионам с активной этнической преступностью.