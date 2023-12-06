В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант

В деле блогера Аяза Шабутдинова появился новый фигурант, это гендиректор компании-продавца обучающих курсов. Он скрылся от следствия и объявлен в розыск, сообщает прокуратура Москвы.

Соучастник Шабутдинова отстранен на время расследования от должности исполнительного директора АНО и генерального директора акционерного общества, через которые реализовались обучающие курсы.

Также прокуратура сообщила, что наложен арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах Шабутдинова и 11 счетах его соучастника, открытых в различных банках.

Ранее Шабутдинову было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество". Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", врал людям о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, заявляли в прокуратуре.

Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь человек, поверившие Шабутдинову, заключили договоры возмездного оказания услуг, заплатив от 100 тыс. до 1,9 млн руб. Ищут и других возможных пострадавших. Шабутдинов арестован.