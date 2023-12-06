Путина в Эмиратах приветствовали президент страны и верблюды

Владимир Путин прилетел в Объединенные Арабские Эмираты и начал переговоры с руководством страны.

В Абу-Даби президенту России устроили роскошный прием: у трапа самолета его встречал коллега Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. На переговоры Путин поехал не на своем "Аурусе", который традиционно возят за ним в страны визитов, а на местном – арабские страны активно закупают российские автомобили представительского класса.

Дорогу ко дворцу украсили российскими триколорами, а над ней пролет устроили местные пилотажные группы, начертившие в небе флаг РФ. Вдоль дороги выстроили кавалерию, верблюдов, были даны артиллерийские залпы.

Путин проводит переговоры с президентом ОАЭ, а также с наследным принцем соседней Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Главе Эмиратов президент России заявил, что отношения двух стран "вышли на беспрецедентно высокий уровень". Аль Нахайян отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются крупнейшим торговым партнером России среди стран Ближнего Востока. Владимир Путин добавил, что товарооборот между государствами в прошлом году увеличился на 67,6%.