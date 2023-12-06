06 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга рассказал, что нужно исправлять в уборке города от снега

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ситуации с уборкой снега в уральской столице. По его словам, есть недочеты, которые надо исправлять.

Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, сегодня специалисты администрации города провели инспекционные объезды. Они проконтролировали процесс, дали рекомендации районам и профильным предприятиям.

"Основное внимание уделяем тротуарам и пешеходным дорожкам, сюда же относятся остановки транспорта. Есть примеры, когда некоторые остановочные комплексы, совмещенные с объектами нестационарной торговли, очищены не полностью, не на всю длину. Это нужно исправлять", - заявил Орлов.

Уборка снега(2023)|Фото: Накануне.RU

По словам мэра, что касается проезжей части, "она, в целом, убрана", а главной задачей стал вывоз на полигоны огромных масс снега. Глава Екатеринбурга заверил, что читает комментарии по уборке придомовых территорий.

"Это, напомню, зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ, которые по закону отвечают за содержание дворов. Проводим оперативные штабы, оперативно доводим все замечания и контролируем их исполнение", - заключил Алексей Орлов.

Напомним, что сейчас на Урал пришли аномальные холода. Они уже повлияли на работу Парка Маяковского в Екатеринбурге.

Теги: Орлов, снег, тротуары, Екатеринбург


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