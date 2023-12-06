"Креативные индустрии" обсудили на губернаторских чтениях в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в очередных губернаторских чтениях, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С докладом на тему "Креативная экономика: новый сектор, новое качество роста, новый ресурс развития регионов" выступила кандидат экономических наук, профессор, директор Центра креативной экономики, научный руководитель Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Татьяна Абанкина.

Как отметил Александр Моор - Татьяна Абанкина – научный консультант первого рейтинга креативных регионов России, который был опубликован только три недели назад. Она хорошо знакома с тюменской спецификой и проблематикой.

Сам глава региона отметил, что креативность, любовь к творчеству и умение созидать новое – неотъемлемые черты тюменской традиции, тюменского духа и тюменской современности.

"Тема сегодняшних чтений имеет прямое отношение к актуальной повестке региона. В послании Тюменской областной думе я немало говорил о креативных индустриях. Более того, предложил посмотреть на эту проблему более широко, перестать сводить ее к искусствам и ремеслам", - напомнил губернатор.