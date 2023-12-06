СовФед 7 декабря назначит дату выборов президента России

Совет Федерации в четверг, 7 декабря, может принять постановление о назначении даты выборов президента России в 2024 году. Сегодня положительную рекомендацию о назначении дня голосования дал профильный комитет СФ – по конституционному законодательству.

Глава комитета Андрей Клишас сообщил, что на заседании Совета Федерации будет присутствовать глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Назначение даты выборов станет формальным стартом президентской кампании.

Комитет рекомендовал назначить дату выборов на 17 марта 2024 года – как того и требует закон. Постановление СФ принимается за 100 дней до выборов.