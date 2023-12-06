Пожар произошел в консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге

Пожар произошел в Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает МЧС по городу.

"В 4-этажном здании, на первом этаже происходит горение на площади 100 кв. метров", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Проводится эвакуация людей. О пострадавших информации не поступало.

Консерватория располагается по адресу Театральная площадь, дом 3. Здание консерватории находится на реставрации уже несколько лет, оно закрыто строительными лесами.