Бастрыкин вмешался в расследование нападения мигрантов на ямальца

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения мигрантов на мужчину в ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Жительница Ямала заявила о несогласии с ходом расследования нападения на ее мужа, а также уголовно-правовой квалификацией произошедшего.

Она сообщила, что нападение было совершено в сентябре тремя гражданами Таджикистана. Во время конфликта они причинили травмы ее супругу. Расследование ведется только в отношении одного фигуранта.

СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу инициировало вопрос передачи уголовного дела, возбужденного по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), из органов внутренних дел в свое производство.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Андрею Егорову принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.