Минцифры занимается расширением списка айтишников, которым положена отсрочка от армии

Минцифры России занимается вопросом расширения категорий IT-специалистов, на которые распространяется отсрочка от срочной службы, сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко на правительственном часе в Госдуме.

Сейчас отсрочку могут получить мужчины в возрасте 18-27 лет, работающие в компаниях, аккредитованных Минцифры как IT. Также у них должна быть специальность из довольно широкого списка, утвержденного министерством.