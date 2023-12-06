В Нижневартовске из-за сильных морозов отменили ряд автобусных рейсов

В Нижневартовске отменили ряд межугородних рейсов. Информацию Накануне.RU подтвердили в справочной службе автовокзала.

Причиной стали установившиеся в Югре сорокаградусные морозы. Так, отменены рейсы до Радужного - утренний и вечерний, автобусные маршруты до населенных пунктов Новоаганск, Покачи, Зайцева Речка, Большетархово и Аган.

В ГИБДД региона рекомендуют водителям ограничить выезды, особенно на дальние расстояния. Тем, кто все же планирует поездки, следует строго придерживаться норм безопасности, обратить особое внимание на техническое состояние своего автотранспорта, иметь при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи.



В условиях аномальных холодов экипажи ДПС ориентированы на повышенное внимание к участникам дорожного движения и оказания помощи тем, кто попал в сложную ситуацию на дороге.