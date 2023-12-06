Ашманов: Все данные на детей с цифровых платформ будут украдены

Разные цифровые системы, собирающие данные на детей, неизбежно "сольют" их на сторону. Об этом заявил специалист по искусственному интеллекту, член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов на круглом столе в пермском краевом комитете КПРФ, посвященном применению в регионе информационной системы "Траектория", направленной на "профилактику семейного неблагополучия".

Система "Траектория" действует в регионе с 2019 года, причем она непрозрачна, а доступ к данным имеет неопределенный круг лиц. Она нацелена на раннее выявление неблагополучных семей, то есть имеет явный ювенальный подтекст.

Характерно, что на обсуждение проблемы не пришел никто из чиновников. И это сказало за них больше, чем они сами могли бы сказать, пишет телеграм-канал "Родители Пермского края".

Ашманов же, как специалист по информационным технологиям с многолетним опытом, был довольно категоричен.

"Все разговоры о том, что эти системы безопасны, - вранье. Все данные, безусловно, будут украдены. За последние пять лет украдены сотни миллионов записей с персональными данными наших граждан. Им совершены миллиарды звонков с Украины. По данным операторов, происходит 9-10 млн звонков в день. Значит, их кто-то украл. Конечно, их не взломали хакеры. Данные такого объема не выкачиваются, они продаются сисадминами, айтишниками и клерками в даркнете. Они всегда утекают через инсайдеров. И эти же самые люди намерены собрать все больше данных о наших детях", - рассказал он.

Помимо этого, через данные на детей иностранные спецслужбы получат доступ к данным о семьях военнослужащих и российских госслужащих. Но главный фактор риска - само государство, которое попускает прибирать к рукам огромную власть тем, кто имеет доступ к данным, - просто по факту самого доступа к огромному массиву информации о гражданах РФ. А людям вешают лапшу на уши про искусственный интеллект, который всех осчастливит, заключил эксперт.

Председатель комитета по информационной безопасности семьи Родительской палаты Андрей Афанасьев отметил в своем выступлении, что закон слабо защищает семью от постороннего вмешательства.

"Все методички и регламенты работы служб, связанные с опекой, пишутся одним фондом – это Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, который у нас в стране основал и много финансировал USAID (ранее признанный нежелательной организацией в РФ. - прим. Накануне.RU). Вся документация этого фонда – просто перевод американских ювенальных методичек. Почему Нацфонд до сих пор не признан иноагентом?" - недоумевает Афанасьев.