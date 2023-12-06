"Уральские авиалинии" просят уволиться пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском

Авиакомпания "Уральские авиалинии" может просить уволиться пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском.

Информацию о том, что пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова попросили уволиться по собственному желанию, со ссылкой на родственников опубликовали сразу несколько СМИ. В пресс-службе "Уральских авиалиний" после запроса издания 66.RU отказались комментировать эту информацию. Между тем, в начале ноября авиакомпания сообщала, что экипаж вернулся к полетам.

Напомним, 12 сентября самолет Airbus А320 следовал по маршруту Сочи - Омск. Около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту был 161 пассажир (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).