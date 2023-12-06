Песков заявил, что не видел сообщений о призывах генерала Милли "резать глотки русским"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что американский генерал Марк Милли якобы выступал с призывом к украинским военным "резать глотки русским".

"Я не видел таких заявлений", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американский генерал Марк Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, сделал такое заявление в прошлом году в ходе учений в немецком Висбадене. По данным издания, обращаясь к украинским военным, он сказал, что "не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи".

В июне Песков прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что "план Киева состоит в максимальном уничтожении россиян". "Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать и мы будем это делать!" - заявил пресс-секретарь президента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал высказывание Подоляка геноцидом.