Строительство Уральского Губернаторского лицея завершено

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга завершено строительство Уральского Губернаторского лицея. Генеральным подрядчиком по разработке рабочей документации и возведению выступила компания "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, здание обладает рекордной для уральских школ площадью – 28 тысяч квадратных метров, передовым оснащением и авангардной архитектурой, которая позволит реализовать здесь новые для региона сценарии обучения. Максимум пространств в лицее трансформируются под задачи учителя: с помощью перегородок можно менять конфигурацию кабинетов, холлов и залов, легко передвигать и комбинировать между собой модульную мебель.

Помимо учебных классов в лицее предусмотрен большой блок дополнительного образования, детский технопарк "Кванториум", общественный центр, спортивный блок с уличным стадионом. Вместительные актовый и спортивный залы, высокопроизводительный пищеблок, наличие открытых общественных пространств и стадиона позволят проводить в лицее крупные мероприятия – например, междушкольные.



На возведение здания, его оснащение мебелью, сложным мультимедийным и спортивным оборудованием у строителей ушло два года. Проект реализован за счет федерального инфраструктурного кредита, который привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Еще на этапе строительства Губернаторский лицей стал достопримечательностью. Практически еженедельно объект посещали отраслевые делегации, в том числе иногородние, чтобы увидеть, как реализуются нестандартные инженерные решения и перенять передовой опыт. В здании реализован большой объем остекления, а также система световодов и зенитных фонарей, которые не только обеспечат максимум естественного света, но и позволят экономить электричество.

Впервые в своей практике мы сделали двухуровневый спортивный зал с беговой дорожкой по периметру второго уровня; реализовали в школе собственный скалодром, где можно не только тренироваться, но и на высоком уровне проводить соревнования. В актовом зале установили трибуны с электроприводом, с помощью которых также можно менять конфигурацию зала, а в спортивном зале – мобильные перегородки. Реализация такого глобального проекта дала новые компетенции всем участникам процесса. Все, чему мы научились на строительной площадке лицея, непременно будем применять в будущих проектах школ", - рассказал генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

Стоит отметить, что "Атомстройкомплекс" является постоянным партнером правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в реализации объектов социальной инфраструктуры и сложных технологических объектов. В портфолио компании – более трех десятков реализованных образовательных учреждений, в том числе школа №80 на Уралмаше, признанная лучшим проектом социальной инфраструктуры 2021 года в номинации "Образовательные учреждения".

Прямо сейчас застройщик возводит еще три школы в Екатеринбурге, две из них в рамках государственно-частного партнерства. По условиям концессии, в будущем году компания впервые в регионе возьмет на себя техническую эксплутацию новой школы. Ожидается, что это позволит отработать новые подходы к управлению инфраструктурными объектами и повысить эффективность их эксплуатации.