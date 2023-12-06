06 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Строительство Уральского Губернаторского лицея завершено

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга завершено строительство Уральского Губернаторского лицея. Генеральным подрядчиком по разработке рабочей документации и возведению выступила компания "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, здание обладает рекордной для уральских школ площадью – 28 тысяч квадратных метров, передовым оснащением и авангардной архитектурой, которая позволит реализовать здесь новые для региона сценарии обучения. Максимум пространств в лицее трансформируются под задачи учителя: с помощью перегородок можно менять конфигурацию кабинетов, холлов и залов, легко передвигать и комбинировать между собой модульную мебель.

Губернаторский лицей в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Помимо учебных классов в лицее предусмотрен большой блок дополнительного образования, детский технопарк "Кванториум", общественный центр, спортивный блок с уличным стадионом. Вместительные актовый и спортивный залы, высокопроизводительный пищеблок, наличие открытых общественных пространств и стадиона позволят проводить в лицее крупные мероприятия – например, междушкольные.

На возведение здания, его оснащение мебелью, сложным мультимедийным и спортивным оборудованием у строителей ушло два года. Проект реализован за счет федерального инфраструктурного кредита, который привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Губернаторский лицей в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Еще на этапе строительства Губернаторский лицей стал достопримечательностью. Практически еженедельно объект посещали отраслевые делегации, в том числе иногородние, чтобы увидеть, как реализуются нестандартные инженерные решения и перенять передовой опыт. В здании реализован большой объем остекления, а также система световодов и зенитных фонарей, которые не только обеспечат максимум естественного света, но и позволят экономить электричество.

Впервые в своей практике мы сделали двухуровневый спортивный зал с беговой дорожкой по периметру второго уровня; реализовали в школе собственный скалодром, где можно не только тренироваться, но и на высоком уровне проводить соревнования. В актовом зале установили трибуны с электроприводом, с помощью которых также можно менять конфигурацию зала, а в спортивном зале – мобильные перегородки. Реализация такого глобального проекта дала новые компетенции всем участникам процесса. Все, чему мы научились на строительной площадке лицея, непременно будем применять в будущих проектах школ", - рассказал генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

Губернаторский лицей в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Стоит отметить, что "Атомстройкомплекс" является постоянным партнером правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в реализации объектов социальной инфраструктуры и сложных технологических объектов. В портфолио компании – более трех десятков реализованных образовательных учреждений, в том числе школа №80 на Уралмаше, признанная лучшим проектом социальной инфраструктуры 2021 года в номинации "Образовательные учреждения".

Прямо сейчас застройщик возводит еще три школы в Екатеринбурге, две из них в рамках государственно-частного партнерства. По условиям концессии, в будущем году компания впервые в регионе возьмет на себя техническую эксплутацию новой школы. Ожидается, что это позволит отработать новые подходы к управлению инфраструктурными объектами и повысить эффективность их эксплуатации.

Теги: строительство, лицей, Екатеринбург


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