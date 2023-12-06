Сбербанк ждет ключевую ставку в 8% не раньше конца 2025 года

06 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: РИА Новости

Сбербанк ждет ключевую ставку в 8% не раньше конца 2025 года

Сбербанк ожидает, что ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года будет 8%, заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

"В целом на следующие три года мы ставим довольно аккуратный прогноз по динамике ВВП. Предполагаем, что рост будет составлять 1,2% ежегодно", - цитирует его РИА Новости.

Ожидается, что целевой уровень по инфляции в 4% будет достигнут к 2025 году, вслед за этим будет снижаться и ключевая ставка, добавил Скворцов. "На 2025 год мы таргетируем 8%", - сказал он.

Ранее рейтинговое агентство АКРА в своем прогнозе сообщило, что ключевая ставка Центробанка России на конец 2024 года будет находиться на уровне 10,5-11,5% годовых.

В ноябре глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки и отстаивает решения о предыдущих увеличениях, которые довели ставку до нынешнего уровня в 15%.

Теги: сбербанк, ключевая ставка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети