Сбербанк ждет ключевую ставку в 8% не раньше конца 2025 года

Сбербанк ожидает, что ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года будет 8%, заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

"В целом на следующие три года мы ставим довольно аккуратный прогноз по динамике ВВП. Предполагаем, что рост будет составлять 1,2% ежегодно", - цитирует его РИА Новости.

Ожидается, что целевой уровень по инфляции в 4% будет достигнут к 2025 году, вслед за этим будет снижаться и ключевая ставка, добавил Скворцов. "На 2025 год мы таргетируем 8%", - сказал он.

Ранее рейтинговое агентство АКРА в своем прогнозе сообщило, что ключевая ставка Центробанка России на конец 2024 года будет находиться на уровне 10,5-11,5% годовых.

В ноябре глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки и отстаивает решения о предыдущих увеличениях, которые довели ставку до нынешнего уровня в 15%.