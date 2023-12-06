Госдума вводит обязательные уроки труда в школах

Госдума во втором, основном чтении одобрила законопроект о запрете использования телефонов учениками во время уроков. В этот же документ в качестве поправки ко второму чтению было внесено несколько поправок, например, о введении обязательного урока труда. Он появится в школьном расписании с 1 сентября 2024 года.