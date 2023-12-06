06 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Госдумы России

Весной в Госдуму может быть внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках - источник

В первой половине 2024 года на рассмотрение Госдумы может быть внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках, передает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

Ранее о разработке такой инициативы говорила представительница "Единой России", вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

При этом в обществе вопрос вызывает дискуссию. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала снизить градус высказываний на эту тему, в том числе со стороны политиков и депутатов: "Я с серьезной тревогой слежу за тем, как сейчас идет дискуссия в обществе по вопросу абортов. Такой нездоровый накал, подогреваемый непродуманными, невзвешенными, порой такими провокационными заявлениями, в том числе статусных людей. На мой взгляд, это недопустимо".

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвал оставить в покое тему абортов и бороться с демографическим спадом другими методами.

Наконец, Федеральная антимонопольная служба проверяет сейчас власти тех регионов, где частные клиники, якобы, в инициативном порядке перестали делать аборты – на предмет давления власти и ограничения конкуренции.

Теги: госдума, аборты, запрет, законопроект


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