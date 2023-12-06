Выборы президента России могут быть назначены на 17 марта

Сегодня комитет Совета Федерации по конституционному законодательству собирается рассмотреть вопрос о назначении даты выборов президента России, об этом в своем Telegram-канале сообщи глава комитета Андрей Клишас.

Он также сообщил, что будет рассматриваться дата 17 марта 2024 года. Утвердить эту дату в качестве дня голосования Совет Федерации может уже 7 декабря на пленарном заседании.

Одобрение этой даты сенаторами будет означать старт президентской выборной кампании.