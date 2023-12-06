06 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Еще одну больницу в Астраханской области капитально отремонтировали

Тотальное обновление больницы в запаромном посёлке Волго-Каспийский Камызякского района стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Минздрав Астраханской области отмечает, что это – долгожданное событие для сельчан. Оценить изменения, соответствующие современному уровню оказания медицинской помощи, смогут более пяти тысяч человек из посёлка Волго-Каспийский, сёл Никольское, Комаровка и Чаган. Почти тысяча из них – дети.

нацпроект здравоохранение(2023)|Фото: astrobl.ru

В медицинском учреждении провели полный комплекс строительно-монтажных работ: заменили сети холодного и горячего водоснабжения, канализации, сделали монтаж разводящих сетей электроснабжения, установили оконные и дверные блоки.

В ходе отделочных работ провели монтаж вентиляции и пожарной сигнализации, наладили систему отопления компьютерную сеть, обновили фасад и заменили кровлю. Медучреждение также обставили новой мебелью.

нацпроект здравоохранение(2023)|Фото: astrobl.ru

Входная группа предусмотрена для маломобильных пациентов и оборудована пандусом. В скором времени завершатся работы по благоустройству прилегающей территории.

Теги: здравоохранение, нацпроект, больница, минздрав


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