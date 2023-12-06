Приговор в отношении Бережного, осужденного за убийство и изнасилование восьмилетней девочки, вступил в силу

Приговор в отношении тюменца Виталия Бережного, осужденного за убийство и изнасилование восьмилетней Насти М., вступил в силу. Об этом в своем telegram-канале сообщила адвокат Анастасия Волк.

Она была в Москве по личным делам и проведала Бережного, которого все еще не этапировали из СИЗО №2. Приговор, по словам адвоката, вступил в силу еще 20 ноября.

"Пока его только по несколько раз в неделю фотографируют и ждут распоряжения. Как говорят местные коллеги, на практике ПЖ (осужденных к пожизненному заключению) этапируют не раньше двух месяцев, или эта процедура может продлиться еще дольше. Но, думаю, что в колонию его отправят в конце этой недели либо в течении следующей", - говорится в сообщении.

Суды Бережного со СМИ состоятся без его участия по видеоконференцсвязи, сообщает адвокат. С журналистами Бережной судится из-за опубликованных материалов, в которых говорилось, что он убийца, - до вынесения обвинительного приговора, что нарушило презумпцию невиновности.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля 2022 г. Несколько дней приговор не оглашали. Появилась информация о том, что присяжные якобы оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. Судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд, где впоследствии был вынесен обвинительный приговор. Бережному дали пожизненный срок.