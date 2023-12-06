06 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

"Ходят в рваных сапогах". Текслеру пожаловались на нищенские зарплаты учителей

В Челябинской области учителя начальных классов получают нищенскую зарплату. Об этом губернатору региона Алексею Текслеру рассказала мать молодой учительницы начальных классов, которая мечтала об этой профессии еще со школы, но, придя в школу, была просто унижена.
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Ее оклад составляет 16 тыс. рублей, доплаты за классное руководство 8 тыс. и еще немного по мелочам. В итоге получается 26 тыс. рублей, сообщила мать молодой учительницы. Работая продавцом, та может получать 50 тыс., но тогда надо отказаться от мечты - быть учителем начальных классов.

"Прошу, поддержите молодых учителей, дети ведь им в глаза говорят: а зачем нам хорошо учиться, вот вы хорошо учились и получаете маленькую зарплату. Не должен учитель ходить в рваных сапогах! А чтобы выглядеть достойно, нужна и достойная зарплата", – воззвала возмущенная женщина.

Текслер ответил, что учителя относятся к так называемым "указным" категориям, то есть их зарплата соответствует средней по региону. Но летом он давал региональному министерству образования и науки поручение посмотреть, что можно сделать. Он считает, что можно в течение первого года ввести доплату. А уже со второго-третьего года начинают работать разные надбавки.

По данным Росстата, средняя зарплата учителей в Челябинской области в первом полугодии 2023 года составила 52 тыс. рублей. Однако она приводится в расчете на среднее число ставок, приходящееся на одного учителя, к тому же включает налоги. Данных же о том, на сколько ставок в среднем работает один учитель, нет ни по регионам, ни по России. Эти цифры держатся в секрете. Можно предположить, что на Южном Урале она составляет "чистыми" не более 30 тыс. на ставку.

Теги: учитель, зарплата


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