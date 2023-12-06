Годовалый ребенок замерз насмерть на Среднем Урале

06 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Годовалый ребенок замерз насмерть на Среднем Урале

На Среднем Урале погиб маленький ребенок. Вероятнее всего, он замерз насмерть.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, все случилось сегодня, 6 декабря, в частном доме деревни Катышка Алапаевского района. В холодных сенях было обнаружено тело мальчика 2022 года рождения. По предварительным данным, ребенок скончался от переохлаждения.

По версии следствия, рано утром малыш самостоятельно переместился из дома в сени, после чего дверь в дом захлопнулась, и ребенок уже не смог открыть ее. Мать в этот момент спала и не сразу заметила отсутствие сына. Когда же она вышла в сени, он был уже мертв.

В СК возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Истребована характеризующая документация в отношении членов этой семьи. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, семья, в которой произошла эта трагедия, является полной и многодетной.

"Ее глава в момент произошедшего дома отсутствовал, поскольку трудится вахтовым методом. С несколькими детьми в жилище оставалась только их мама 1985 года рождения. Погибший мальчик, родившийся 8 апреля 2022 года, был младшим ребенком. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции оказывают нашим коллегам из Следственного комитета всю необходимую помощь в установлении деталей ЧП", - отметил полковник Горелых.

Также свою проверку начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, семья на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит. По месту жительства характеризуется положительно. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что на этой неделе в Свердловскую область пришли аномальные морозы.

Теги: ребенок, замерз, село, проверка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети