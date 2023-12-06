Годовалый ребенок замерз насмерть на Среднем Урале

На Среднем Урале погиб маленький ребенок. Вероятнее всего, он замерз насмерть.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, все случилось сегодня, 6 декабря, в частном доме деревни Катышка Алапаевского района. В холодных сенях было обнаружено тело мальчика 2022 года рождения. По предварительным данным, ребенок скончался от переохлаждения.

По версии следствия, рано утром малыш самостоятельно переместился из дома в сени, после чего дверь в дом захлопнулась, и ребенок уже не смог открыть ее. Мать в этот момент спала и не сразу заметила отсутствие сына. Когда же она вышла в сени, он был уже мертв.

В СК возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Истребована характеризующая документация в отношении членов этой семьи. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, семья, в которой произошла эта трагедия, является полной и многодетной.

"Ее глава в момент произошедшего дома отсутствовал, поскольку трудится вахтовым методом. С несколькими детьми в жилище оставалась только их мама 1985 года рождения. Погибший мальчик, родившийся 8 апреля 2022 года, был младшим ребенком. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции оказывают нашим коллегам из Следственного комитета всю необходимую помощь в установлении деталей ЧП", - отметил полковник Горелых.

Также свою проверку начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, семья на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит. По месту жительства характеризуется положительно. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что на этой неделе в Свердловскую область пришли аномальные морозы.