Доля нефтяных доходов в бюджете России выросла до 31%

Доля нефтегазовых доходов в бюджете России снова растет. Так, в октябре чистые доходы страны от продажи нефти составили $11,3 млрд или 31% всех доходов бюджета за месяц, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ. Такой высокой доли нефтегазовых доходов в структуре бюджета не было с мая 2022 года.

По данным издания, с начала года Россия планомерно повышала цены на нефть и сохранила контроль над экспортом, благодаря собственным и теневым морским поставкам. Так, Bloomberg утверждает, что принадлежащие Греции суда в 2023 году перевалили больше российской нефти, чем флот любой другой страны, за исключением самой России.