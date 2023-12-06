Мурашко: Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая

Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что диагностика, течение болезни и клиника понятны.

"Препаратов достаточное количество, широкий спектр", - цитирует министра РИА Новости.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, на территории России зафиксированы отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.

Ранее вспышки микоплазменной пневмонии зафиксировали в Китае. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что "пандемического потенциала" эти вспышки не имеют.