Мурашко: Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая
Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он отметил, что диагностика, течение болезни и клиника понятны.
"Препаратов достаточное количество, широкий спектр", - цитирует министра РИА Новости.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, на территории России зафиксированы отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.
Ранее вспышки микоплазменной пневмонии зафиксировали в Китае. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что "пандемического потенциала" эти вспышки не имеют.