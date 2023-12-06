В Сургутском районе представили амбициозную стратегию развития до 2036 года

Состоялся Координационный совет по реализации стратегии социально-экономического развития Сургутского района до 2036 года. Участие в заседании приняли представители администрации, главы поселений и общественники. Прежде всего присутствующие отметили эффективность уже действующей стратегия развития муниципалитета. Второй год подряд ее признают лучшей в России.

"Наша стратегия - никаких прожектов, исключительно конкретные проекты, объекты и мероприятия. Мы ее сами делали, никому на сторону не заказывали, денег не платили. Сами для себя сделали, поэтому, наверное, и получается, реализовать то, что задумали. В рамках стратегии реализуем 8 флагманских проектов, работаем с региональными властями и федеральными фондами. Самостоятельно разработали инвестиционную стратегию. Ее реализация уже сегодня показывает рост числа субъектов малого и среднего бизнеса в 4,5 раза, налоговых поступлений — в 2,6 раза. На условиях муниципально-частного партнерства: реализовали 9 проектов на 4,7 млрд рублей, построили школы и детские сады. С 2016 года на программы переселения направили 10,8 млрд рублей. Создали условия для застройщиков, что позволило построить 442 тысяч кв. м жилья и обеспечить им более 5 тысяч семей", - поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.





Стратегия с говорящим названием «Маршрут в благополучие» изначально была рассчитана до 2030 года, но в связи с новыми экономическими реалиями в стране и регионе решено было данный документ актуализировать и продлить до 2036 года.

"Изменение стратегии все равно требуется, меняются условия, государственные задачи. В актуализированную стратегию вошли уже новые показатели, которые приняты на государственном уровне, в том числе в сферах цифровой трансформации, обращения с отходами, роста численности населения. Такие задачи должны находить своё отражение в стратегических документах, которые в рамках мероприятий прирастают потом объектами и деньгами. Поэтому актуализация документа необходима", - отметил заместитель главы Сургутского района Максим Нигматуллин.

Однако, основные приоритеты неизменны: высокое качество жизнеобеспечения граждан, безопасность населения, стабильное развитие экономики, создание комфортной среды и реализация человеческого потенциала. Все они нашли отражение и в новом документе. Включили и предложения, поступившие от жителей. Начиная с апреля проект стратегии был вынесен на общественное обсуждение. Проводились опросы, встречи, стратегические сессии, где жители могли озвучить свои рацпредложения. Всего поступило более 250 инициатив. Документ разрабатывался силами специалистов администрации, что позволило сэкономить бюджетные деньги.

"Весной 2023 года был проведен сбор предложений от жителей района в проект актуализации стратегии до 2036 года. В ходе сбора поступило 255 предложений, из них 156 предложений были учтены при разработке проекта актуализированной стратегии, 39 предложений приняты для включения в план реализации стратегии", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Стратегия социально-экономического развития Сургутского района всегда отличалась реалистичностью и конкретикой, и обновленный документ не исключение. Например, планируется увеличить среднюю продолжительность жизни жителей района до 80 лет за счет развития сферы здравоохранения и вовлечения населения в спорт. Поэтому создание спортивной инфраструктуры в муниципалитете продолжится. По плану обеспеченность спортивными объектами к 2036 году должна достичь 60%, а количество регулярно занимающихся превысить 80 % жителей.

"Я рада, что комфортная жизнь в нашем районе из года в год налаживается и улучшается. Я думаю для жителей Сургутского района, для старшего поколения это очень важно. Когда-то, когда только приехали, мы радовались, что получили жилье в балке, а сейчас нам нужно жилье уже с комфортными условиями. Огромное спасибо команде Сургутского района в лице Андрея Александровича Трубецкого, что жизнь улучшается и в вопросах здравоохранения, и в вопросах спорта, культуры. Мы пенсионеры становимся активными: занимаемся скандинавской ходьбой, есть специальные спортивные программы", - поделилась председатель Совета ветеранов Сургутского района Вера Голова.

Продолжится решение жилищного вопроса. Это направление было и останется в приоритете у властей Сургутского района. Будет продолжена работа по созданию условий для строительства нового, комфортного жилья: формирование земельных участков и обеспечение необходимой инфраструктурой, чтобы к 2036 году обеспеченность жильем в среднем составила 24 кв.м на человека против сегодняшних 21 кв.м.

"Конечно, ощущаем изменения, о которых сегодня говорили. Вот идёшь по Белому Яру уже очень много домов переселено, это видно, дома стоят пустые, и работа в этом направлении продолжается. Выстроен уже очень большой микрорайон. Там уже заложены школы и детский сад, магазины начинают открываться, людей очень много переселили. Мы тоже получили уведомление по фенольной программе и скоро станем счастливыми обладателями нового жилья", - поделилась житель Белого Яра Алена Кордоняну.

Продолжится работа по замене ветхих сетей, строительству инженерной инфраструктуры, реконструкции и капитальному ремонту объектов их производства. Кроме того, предусмотрено повсеместное внедрение и применение приборов учета и энергосберегающих технологий.

Стабильное развитие экономики по мнению разработчиков не может быть без создания конкурентоспособной и инновационной экономики. По-прежнему будет уделяться внимание повышению эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, привлечение инвесторов для реализации масштабных инвестиционных проектов, внедрение цифровых технологий.

При этом не забыли отразить в стратегии создание комфортной городской среды, развитие туристической инфраструктуры, внедрение проектов дополнительного образования, расширение сети молодежных центров.

"Мы на заседании общественного совета регулярно рассматриваем отчёт о реализации стратегии, так было и в этом году. Были определённые опасения, насколько, своевременной или реализуемой станет в наше турбулентное время новая стратегия. Но здесь, наверное, важен принцип: просто делай, берись, впрягайся и тяни. Мы для себя отметили, что много объектов социальной сферы внесены в новую стратегию, если в прежней стратегии большое внимание уделялось решению вопросов жилищно-коммунального хозяйства, строительству жилья, то сейчас есть запрос от жителей на социальные объекты, спорт, допобразование", - поделилась председатель Общественного совета Сургутского района Ирина Ковалева.

Реализация стратегии будет осуществляться за счёт финансовых ресурсов, которыми располагает и будет в будущем располагать Сургутский район, по предварительным подсчетам это порядка 155 миллиардов рублей бюджета муниципалитета и частных инвестиций, привлечённых на строительство социально значимых объектов и развитие обрабатывающей промышленности района.

В итоге, новая стратегия социально-экономическая развития Сургутского района до 2036 года была поддержана единогласно. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой сообщил, что теперь документ представят на заседании думы 22 декабря.