06 Декабря 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Тюменской области из-за аномальных морозов начинается патрулирование дорог

В Тюменской области на время аномальных морозов Уралуправтодор патрулирует трассы каждые два часа для оказания помощи пользователям автодорог и выявления случаев ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"ФКУ "Уралуправтодор" в период неблагоприятных погодных явлений, влияющих на безопасность дорожного движения, ввел с 12.00, 6 декабря 2023 года режим повышенной готовности на региональных трассах", - говорится в сообщении.

Отметим, что с 6 по 10 декабря в Тюменской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы.

Водителей просят без необходимости не планировать дальние поездки, а в случае, если это невозможно, обязательно брать с собой в машину теплые вещи, проверять перед отправлением техническое состояние автомобиля, уровень бензина и всех жидкостей, ремкомплект и прочее важное оборудование.

Теги: режим повышенной готовности, патрулирование, Уралуправтодор


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