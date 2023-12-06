СМИ: В ЕС выступили против идеи передать Украине прибыль с активов России

Ряд стран Евросоюза (ЕС) высказался против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине, сообщает Politico.

По информации издания, предложение обсуждалось на встрече представителей ЕС.

По оценкам Мадрида, прибыль от резервов российского Центробанка может к 2027 году достичь 15-17 миллиардов евро. Отмечается, что представители стран не могли понять, откуда в Испании взяли такие показатели доходов, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует представить официальное предложение по использованию доходов от инвестирования замороженных в ЕС российских активов до декабрьского саммита Евросовета. Возможно, это произойдет 12 декабря.